«نادم وأعتذر ومستعد للعودة».. سليمان كوليبالي يتحدث عن أسباب هروبه من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب لاعب النادي الأهلي السابق، سليمان كوليبالي، عن ندمه بسبب الهروب من القلعة الحمراء في وقت سابق، مؤكدًا أنه يتمنى العودة وتقديم الاعتذار.

وكان المهاجم الإيفواري قد هرب من الأهلي الذي تقدم بشكوى رسمية ضده وحصل على حكم لصالحه بتغريمه مليون و400 ألف دولار تكفل نادي النجم الساحلي التونسي بسدادها.

وفي صريحات لقناة "الحياة"، تحدث كوليبالي عن رحيله من الأهلي بشكل غير جيد، حيث قال: "أعرف هذا جيدًا أنني رحلت ولكن ما حدث قد حدث، أريد العودة لكي أثبت نفسي مرة أخرى، وتحياتي لمصر ولجماهير الأهلي والآن أصبحت أكثر نضجًا وخبرة ومعرفة، وبالتالي إذا حدث في أي يوم من الأيام تواصل معي من النادي الأهلي سآتي وأتواصل مع الجماهير وأعتذر لهم عن هذا الرحيل المفاجئ، الآن أنا متاح وفي أي وقت يحتاجوني أنا متواجد وأبذل قصارى جهدي".

وبسؤاله هل تتمنى العودة إلى الأهلي بالتحديد أم لأي ناد في مصر؟، قال كوليبالي: "أي ناد، ولكن أفضل الأهلي لأنني لدي عمل لم ينته في النادي وأتمنى أن يتواصلوا معي بالتأكيد".

وكشف المهاجم الإيفواري عن أسباب رحيله عن الأهلي، حيث قال: "لا أحب الحديث عن هذا كثيرًا ولكن على المستوى الشخصي العائلة هي الأهم، وأنت تعرف ما أقصده، في تلك الفترة العائلة لم تكن بخير، زوجتي كانت في حالة وضع، وكانت هناك ضغوط كثيرة في كل الاتجاهات وكما قلت في الحقيقة كنت أحاول أن أشرح لهم موقفي في تلك الفترة، ولكن ما حدث قد حدث، هي تجربة سيئة ولم أغادر بالشكل اللائق وأنا أعتذر، ولكن إذا أتت لي الفرصة مرة أخرى بالتأكيد سأكون سعيدًا بالقتال من أجل النادي".

وأجاب كوليبالي عن سؤال "هل كان لديك مشاكل أخرى داخل الأهلي بخلاف الظروف الأسرية لكي ترحل؟"، حيث قال: "لن أكذب، بعض الناس كانوا السبب، ولكن هذه هي كرة قدم، علينا أن نتعلم ونغفر ونسامح".

وأكد أنه يتابع الأهلي في الفترة الماضية، مضيفاً: "الأهلي هو أول فريق ألعب له في إفريقيا، شعوري تجاهه رائع، وأدعم الفريق وأتمنى له كل الخير وأن يفوز بدوري أبطال إفريقيا لأن لديهم الخبرة الكافية وهم الفريق الأفضل لكي يتوج باللقب، أتوقع بالتأكيد أن الأهلي سيتوج بالبطولة".

وختم كوليبالي حديثه بالقول: "أتمنى للأهلي كل خير وأن يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".