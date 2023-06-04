شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وكيفية مشاهدة البث المباشر.

لا حديث في شوارع كرة القدم العربية سوى عن الديربي المرتقب بين الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

المباراة المزمع إقامتها على ستاد القاهرة الدولي ستكون تكرارًا لنهائي النسخة الماضية في الدار البيضاء، والذي فاز به النادي المغربي بهدفين دون رد.

سيدخل الأهلي المباراة وعينه على الثأر ولا شيء غيره، ليس فقط من نهائي 2022، بل أيضًا من نهائي 2017 الذي أقيم ذهابًا وإيابًا وخسره النادي المصري من الوداد أيضًا.



قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة وكذلك الشرق الأوسط.

القناة البنفسجية خصصت قناة "beIN Sports HD 4" لتكون الناقلة لمباراة الأهلي والوداد، وهي نفسها القناة المخصصة لنقل أهم البطولات الأفريقية عمومًا.



لا توجد وسائل مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت، ولكن هناك وسائل مدفوعة لتحقيق هذه الغاية.

الوسيلة الأولى ستكون الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.



قناة "beIN Sports HD 4" التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجودة عبر قمر نايل سات وسهيل سات بصورة طبيعية.

تردد بي إن سبورت 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورت 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3



تقام مباراة الأهلي والوداد مساء الأحد الموافق 4 يونيو/حزيران 2023، بستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة بتوقيت المغرب.