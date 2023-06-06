شكرا لقرائتكم خبر عن بداية التصنيف الطبى لمنتخب السلة على الكراسى المتحركة ببطولة العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء التصنيف الطبي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسى المتحركة، والتي تقام بدبى في الفترة من 9 إلى 20 يونيو الجارى.

ويستمر التصنيف حتى يوم 8 يونيو الحالى، على أن تنطلق المنافسات يوم 9 من نفس الشهر.

ويترأس البعثة المنتخب في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن وقوع منتخبنا المصري، في المجموعة الثانية، إلى جانب ألمانيا، كندا وتايلاند، فيما تضم المجموعة الأولى، الإمارات، أستراليا، إيطاليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية وفرنسا، وتضم المجموعة الرابعة: أمريكا، بريطانيا «حامل اللقب»، إيران والعراق.