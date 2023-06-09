التبرع لـ اتحاد الكرة بـ 10 ملايين جنيه .. الكومي يرد على الأنباء المتداولة

الشارقة - اميمة ياسر - رد الإعلامي إيهاب الكومي على أنباء التبرع لـ اتحاد الكرة بـ 10 ملايين جنيه من أحد الأندية، والتي ترددت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية:" وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة توفر دعمًا مستمرًا لمنظومة المنتخبات الوطنية، وتساهم في تطوير الرياضة في مصر وتحسين مستوى اللاعبين، ومدة المبادرة ستكون 12 عامًا بقيمة ربع مليار جنيه قابلة للزيادة مستقبلًا من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم واحدى شركات القطاع الخاص.

أضاف الكومي:" أي تبرع يأتي للصندوق الخاص بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة لاعلاقة له بهذا الموضوع من قريب أو بعيد".

أشار:" اتحاد الكرة يقف علي مسافة واحدة بين جميع الاندية، وإختيارات الأجهزة الفنية للمنتخابات الوطنية حق أصيل لإتحاد الكرة ".

أتم:" بيان رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب كان رائعاً وإحترافياً، وأندية الشركات والمؤسسات أضافت الكثير للكرة المصرية ولكن علينا أن نتكاتف من أجل النهوض بالأندية الشعبية، وسيراميكا كليوباترا وإنبي وفيوتشر وبيراميدز نموذج يحتذى به".