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جمال علام يزور معسكر منتخب مصر ويجتمع بفيتوريا واللاعبين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على زيارة معسكر منتخب مصر، الذى انطلق اليوم السبت، استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو من الشهر الجاري بمراكش، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها 18 من نفس الشهر بالقاهرة.

 

وعقد جمال علام جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني، وأكد مساندة المجلس للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية الفترة الأخيرة مع المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا والفوز على غينيا لتصدر المجموعة، وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

 

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محمد صلاح فى الجلسة 
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جمال علام مع فيتوريا 
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جانب من اجتماع فيتوريا مع جمال علام 
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جمال علام مع اللاعبين 

 

واختار فيتوريا 28 لاعبًا وهم محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، وأحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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