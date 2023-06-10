شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية لا تعرف الفوز فى آخر 5 مواجهات بالدورى.. الاتحاد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه 4 أندية سوء توفيق كبير، بعدما لم تتذوق أى فوز فى بطولة الدورى المصرى خلال آخر 5 مواجهات فى المسابقة، مما أدى إلى تراجعهم فى جدول الدورى.

وتتبقى 4 جولات على إسدال الستار عن موسم 2022/2023 فى بطولة الدورى المصرى، سيحاول كل الأندية فى تجميع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضعهم فى الجدول.

ونستعرض فى التقرير التالى 4 أندية لا تعرف الفوز فى آخر 5 مواجهات بالدورى:

الاتحاد السكندرى

لم يعرف الاتحاد الفوز فى آخر 5 مباريات، حيث تلقى الهزيمة من إنبى 1/ 0، ثم الهزيمة من المصرى 2/ 1، ثم الهزيمة من بيراميدز 2 /1، ثم الهزيمة من الزمالك 2/ 1، وأخيرا التعادل مع البنك الأهلى 0/0.

الداخلية

فشل فريق الداخلية فى تحقيق أى فوز فى آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع إنبى 1/1، ثم التعادل مع المصرى 1 /1، ثم التعادل مع الزمالك 1/ 1، ثم الهزيمة من البنك الأهلى 1/ 3، ثم التعادل مع حرس الحدود 1/ 1.

غزل المحلة

يبحث غزل المحلة عن تحقيق فوز غاب آخر 5 مباريات، حيث تعرض للهزيمة من سموحة 2/ 0، ثم التعادل مع سيراميكا 0/ 0، والهزيمة من بيراميدز 2/ 0، والهزيمة من إنبى 1/ 0، والتعادل مع المصرى 1/ 1.

سيراميكا

أخفق سيراميكا فى الفوز آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع غزل المحلة 0/ 0، الهزيمة من فيوتشر 1/ 0، الهزيمة من الأهلى 1/ 0، التعادل مع فاركو 0/0، التعادل مع سموحة 2/ 2.