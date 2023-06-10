«أحمر x أحمر».. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

عُقد مساء اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، بالإضافة إلى مندوبي نادي الوداد المغربي، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

كما ناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وانتهى الاجتماع على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

يشار إلى أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، الأحد الماضي، فيما تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.