إصابة دي بروين.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في نهائي أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتي، تبديلا اضطراريا بعد الإصابة التى تعرض لها النجم البلجيكى كيفن دى بروين.

وتعرض دى بروين لإصابة منعته من استكمال المباراة، ليقوم جوارديولا بتبديله فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ويشارك فيل فودين بدلا منه.

وبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، أكانجي، ناثان آكى، ستونز.

خط الوسط: رودرى، كيفن دى بروين، جوندوجان.

خط الهجوم: هالاند، جريليش، برناردو سيلفا.

فيما بدأ الإنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، دومفريس، ديماركو، هاكان تشالهان أوغلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد حامل لقب آخر نسخة، بنتيجة 5 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فيما تخطى إنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.