تكنولوجيا: تسلا تستخدم بطاريات BYD في إنتاج Model Y في ألمانيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة تسلا في إنتاج Model Y ببطارية Blade من BYD في مصنعها الألماني، وفقًا لتقرير حديث. من المتوقع استخدام بطارية BYD في Model Y RWD للمبتدئين، بينما سيحتوي Model 3 الصيني الصنع المستورد على بطارية LFP من CATL.

تعتبر BYD شركة متكاملة رأسياً تغطي سلسلة إمداد السيارات الكهربائية بالكامل، من امتلاك مناجم الليثيوم إلى تصنيع البطاريات وإنتاج السيارات الكهربائية، فضلاً عن تطوير البرمجيات و ADAS لسيارتها.

وفي عام 2022، باعت BYD حوالي 1،863،494 سيارة كهربائية جديدة، بما في ذلك 946،239 سيارة ركاب هجينة تعمل بالكهرباء، و 911،140 سيارة ركاب كهربائية بالكامل، و 6115 سيارة تجارية وحافلة. ونتيجة لذلك، تجاوزت BYD شركة فولكس فاجن باعتبارها ماركة السيارات الأكثر مبيعًا في الصين.

يعد اعتماد Tesla لبطارية BYD Blade في Model Y تطورًا مهمًا، حيث إنها تمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة بطاريات من الشركة المصنعة الصينية. وتعتبر BYD هي ثاني أكبر منتج للبطاريات في العالم ولها حضور قوي في صناعة الحافلات. يعزز هذا التعاون مع Tesla مكانة BYD في سوق السيارات الكهربائية.

كما تعتبر بطارية Blade بطارية من الجيل التالي توفر العديد من المزايا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية، وهي أكثر أمانًا واستقرارًا وتتميز بدورة حياة أطول. تستخدم البطارية كيمياء فوسفات حديد الليثيوم (LFP) المعروفة باستقرارها وأمانها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم بطارية Blade فريد من نوعه، حيث تتميز بهيكل يشبه الشفرة يعزز تبديد الحرارة، وهو جانب مهم لسلامة البطارية.

من المحتمل أن يؤثر اختيار Tesla لدمج بطارية BYD Blade في Model Y بشكل كبير على سوق السيارات الكهربائية. باعتبارها واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم للسيارات الكهربائية، فإن اعتماد تسلا لبطارية Blade يمكن أن يشجع مصنعي السيارات الكهربائية الآخرين على استكشاف استخدام تقنية البطاريات هذه في سياراتهم.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تعود الشراكة بين Tesla و BYD بالفائدة على كلتا الشركتين، وتمكينهما من الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهما البعض لإنتاج سيارات كهربائية متفوقة.

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