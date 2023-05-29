شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعالج مخاوف المنافسة بالمملكة المتحدة وتقدم عروضا لتقليل استخدام بيانات الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) مؤخرًا مخاوف بشأن استخدام عملاق الوسائط الاجتماعية ميتا لبيانات إعلانات الشركات الأخرى لخدمة Facebook Marketplace.

لمعالجة مخاوف المنظم ورد أن ميتا وافقت على التخفيف من استخدام بيانات الشركات الأخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، قالت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية إن ميتا عرضت الحد من استخدامها لبيانات إعلانات الشركات الأخرى لخدمة Facebook Marketplace الخاصة بها لمعالجة مخاوف المنافسة لدى المنظم.

بموجب هذا الترتيب، سيتمكن المعلنون من إلغاء الاشتراك في السماح باستخدام بياناتهم لتحسين منصة الإعلانات المبوبة في Facebook Marketplace.

"الحد من مخاطر استغلال ميتا لبيانات الشركات التي تعلن على منصتها بشكل غير عادل لتحقيق ميزة تنافسية خاصة بها يمكن أن يساعد العديد من الشركات البريطانية التي تعلن هناك.

قال المدير التنفيذي لإنفاذ CMA مايكل جرينفي،" نتشاور بشأن هذه الالتزامات التي نعتقد في هذه المرحلة، أنها ستعالج مخاوفنا."

على سبيل المثال ذكرت CMA على سبيل المثال أن ميتا يمكنها استخدام البيانات المستمدة من تفاعل المستخدم مع الإعلانات على فيسبوك.