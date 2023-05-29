شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموافقة على تسوية مشاكل لوحة مفاتيح بقيمة 50 مليون دولار من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت التسوية البالغة 50 مليون دولار بشأن تصميم لوحة مفاتيح الفراشة السيئة من أبل على الموافقة النهائية من قاضي محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، نفى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد دافيلا محاولة تعديل الاتفاقية، وكتب في حكمه أن 86 ألف شخص قدموا دعاوى.

يؤدي ذلك في النهاية إلى وضع رقم على عدد الأشخاص المتضررين الذين سيحصلون على تعويض عن الإصلاحات التي دفعوا مقابلها، أو على الأقل عدد الذين سمعوا بالدعوى وتابعوها حتى اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

ظهرت الدعوى الأصلية لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أبل من 2015 إلى 2019 كان لها تصميم لوحة مفاتيح جديد لم يصمد في ظل الاستخدام العادي؛ الفتات والأوساخ، أو حتى الغبار المتراكم، وقد يتسبب في تعطل المفاتيح أو التصاقها.

على الرغم من محاولات أبل المتكررة للتعديل على لوحة المفاتيح، إلا أن المشكلة لم تختف حتى أصدرت جهاز MacBook Pro مقاس 16

بوصة في عام 2019، والذي أعاد الأمور إلى التصميم الذي تم شحنه أيضًا في Magic Keyboard لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب من أبل.

وتم التخلص التدريجي من التصميم بالكامل من منتجاتها بعد بضعة أشهر عندما أصدرت أبل جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة معاد تصميمه.

لا تتضمن تسوية أبل الاعتراف بارتكاب مخالفات، ولكنها ستدفع لبعض الأشخاص احتياطيًا ما يصل إلى 395 دولارًا لتغطية تكاليف الإصلاح.