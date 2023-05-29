شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تهبط بمسبار على كويكب بين المريخ والمشترى 2034 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيزور مستكشف MBR الخاص بالإمارات أول كويكب له في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات (EMA) عام 2030، وسيتبع مسارًا مداريًا يسمح له بالتقاط السرعة من عدة كواكب على طول الطريق، وبعد مرور ستة كويكبات، تهدف المهمة إلى الوصول إلى جوستيتيا في عام 2034 بمركبة هبوط صغيرة سيتم نشرها.
قد يحتوي جوستيتيا على جزيئات عضوية على سطحه، وتعد المواد العضوية هي اللبنات الأساسية للجزيئات المعقدة التي يمكن أن تشكل الحياة في الظروف المناسبة.
قد يكون هذا البحث مفيدًا بشكل خاص على جوستيتيا، الذى ربما تكون بالقرب من كوكبنا ثم هاجر إلى موقعه الحالي في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.
وتم الإعلان عن أربع أدوات علمية للكشف عن جيولوجيا وتكوين وهيكل الكويكبات، وهى كاميرا عالية الدقة، وكاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومطياف متوسط الطول الموجي، ومقياس طيف الأشعة تحت الحمراء.
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