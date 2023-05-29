تكنولوجيا: هاتف Honor 90 Pro ينطلق في السوق الصيني بتصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم في السوق الصيني عن هاتف Honor 90 Pro الذي ينطلق بتصميم عصير جديد، وشاشة OLED منحنية.

يتميز هاتف OLED بتصميم منحني في حواف الشاشة التي تأتي بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1600 nit، مع تعتيم 3850Hz PWM، وتشغل الشاشة 94.4% من إطار الهاتف.

أيضاً تدعم الشاشة إنتاج 1.07 مليار لون، مع تدرج لوني واسع من DCI P3، كما تتضمن الشاشة كاميرة سيلفي مزدوجة بتصميم فتحات صغيرة الحجم، كما تدعم الشاشة إنحناء في الجهات الأربعة مع إضاءة طبيعية لتخفيف إجهاد العين وذلك بفضل تقنية الشاشة ” Circadian Night”.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم معدني زجاجي أنيق وفاخر مع تصميم بيضاوي للكاميرة باثنان من الوحدات المنفصلة، ويأتي الهاتف بوزن 192 جرام، وسماكة 8.1مم.

كما يدعم هاتف Honor 90 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وتصل الذاكرة العشوائية إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MagicOS 7.1، ويدعم تقنية البلوتوث 5.2، كما يدعم معايير تشفير LDAC, AptX، وAptX HD.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة، ويضم منفذ USB C، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Honor الهاتف بمستشعر Samsung HP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل ببعد بؤري 68مم ويدعم التكبير البصري 2.5 مرة، كما يتميز بفتحة عدسات f/2.2 ويدعم أيضاً التثبيت البصري.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.2، بينما تتميز إعدادات كاميرة السيلفي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق Honor 90 Pro في السوق الصيني بعدد من الإختيارات في الألوان تشمل الفضي، والأخضر، والأزرق، إلى جانب اللون الأسود، بسعر يبدأ من 466 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

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