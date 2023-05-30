شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا تعلن عن تقنية «تُحيى» شخصيات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنفيديا اليوم الاثنين عن NVIDIA Avatar Cloud Engine for Games، وهي خدمة جديدة لتشكيل نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة التي ستُحدث نقلة في صناعة ألعاب الفيديو من خلال جلب الذكاء إلى الشخصيات «غير القابلة للعب» من خلال تفاعلات اللغة الطبيعية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

وقالت عملاقة الشرائح الإلكترونية الأمريكية في منشور على مدونتها إنه يمكن لمطوري البرامج الوسيطة والأدوات والألعاب استخدام Avatar Cloud Engine for Games لإنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي قادرة على التخاطب والتحرك، ثم نشرها في برامجهم وألعابهم، وفقاً لموقع aitnews.

وقال (جون سبيتزر)، نائب رئيس المطورين وتقنية الأداء لدى إنفيديا: «يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرته على إحداث ثورة في التفاعل الذي يمكن للاعبين الحصول عليه مع شخصيات اللعبة، وفي زيادة الانغماس في الألعاب».

وأضاف (سبيتزر): «بناءً على خبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وعقود من الخبرة في العمل مع مطوري الألعاب، تقود إنفيديا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الألعاب».

وتأتي خدمة إنفيديا الجديدة مع عدد من المكونات، التي يمكن استخدامها معًا أو على حدة، مثل: المكون NVIDIA NeMo الذي يبني نماذج اللغة ويخصصها وينشرها باستخدام البيانات الخاصة.

ويمكن تخصيص نماذج اللغات الكبيرة بالخلفيات الدرامية للسرد والشخصيات، وحمايتها من المحادثات التي تأتي بنتائج عكسية أو غير آمنة عبر خاصية NeMo Guardrails.

ويتيح المكون NVIDIA Riva القدرة على الإدراك التلقائي للكلام وتحويل النص إلى كلام، وذلك بهدف تمكين المحادثات التخاطبية المباشرة.

أما المكون NVIDIA Omniverse Audio2Face فهو يتيح إنشاء حركات معبرة للوجه لدى شخصيات اللعبة في الوقت الفعلي لمطابقة أى مسار للكلام.

وبالتعاون مع الشركة الناشئة (كونفاي) Convai التابعة لإنفيديا، نشرت الشركة مقطع فيديو توضيحيًا يكشف عن مستقبل الألعاب مع التقنية الجديدة.

وفي العرض يتفاعل اللاعبون مع شخصية (جين): البائع في متجر، وعلى الرغم من كون (جين) عضوًا في الشخصيات غير القابلة للعب، فإنه قادر على الرد على استفسارات اللغة الطبيعية بصورة واقعية ومتسقة مع الخلفية الدرامية للسرد؛ كل ذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي.