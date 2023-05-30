شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س وج.. كل ما تريد معرفته عن إصدار جوجل التجريبى Magic Compose والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل في مؤتمرها Google I / O، عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنتجاتها، كانت إحدى هذه المنتجات ميزة "التأليف السحري" لـ "الرسائل من جوجل" التي يمكن أن تساعد المستخدمين في ضبط محادثاتهم بدقة.

بدأت جوجل في طرح الإصدار التجريبي من Magic Compose.. إليك كل ما تريد معرفته

و Magic Compose هي ميزة جديدة في رسائل جوجل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعدك في إضافة شرارة إضافية من الشخصية إلى محادثاتك.

ما هي ميزة Magic Compose؟

يقدم ردودًا مقترحة بناءً على سياق رسائل المستخدمين ويحول ما يكتبونه إلى أنماط مختلفة.

يمكن للمستخدمين اختيار رسائلهم لتكون موجزة أو احترافية أو "حتى مكتوبة مثل شكسبير نفسه!"

يتم تشغيل Magic Compose بواسطة بارد، وهو إصدار جوجل من روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي.

هناك سبعة أنماط: ريمكس، متحمس، بارد، شكسبير، غنائي، رسمي، قصير.

في المرحلة الأولية يقتصر توفر Magic Compose على هواتف أندرويد المزودة ببطاقات SIM الأمريكية التي تدعم RCS.

ما مدى توفر التأليف السحري؟

عندما يتم طرحها للجماهير، يمكن للمستخدمين تمكين الميزة من قائمة إعدادات التطبيق.

انقر فوق رمز القلم الرصاص في حقل النص وسيقوم AI بإعادة صياغة الرسالة المكتوبة بألوان وأنماط مختلفة.

كيف يعمل Magic Compose؟

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، سترسل جوجل ما يصل إلى "20 رسالة سابقة" إلى الخوادم من أجل إنشاء اقتراحات.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الرسائل السابقة حتى إذا قام المستخدم بتمكين RCS مع التشفير من طرف إلى طرف (E2EE).

ذكرت جوجل في صفحة دعم "الكتابة السحرية" الخاصة بها أن الرموز التعبيرية المضمنة وردود الفعل وعناوين URL سيتم إرسالها إلى خوادمها ولكن "تُستخدم فقط لتقديم اقتراحات ذات صلة بمحادثتك".

وأضافت أن الشركة تضيف أنها لا تخزن الرسائل أو تستخدمها لتدريب نماذج التعلم الآلي.

في حالة الرسائل التي تحتوي على مرفقات، قد يتم إرسال الرسائل الصوتية والصور والتعليقات التوضيحية للصور وكتابات الصوت إلى خوادم جوجل.