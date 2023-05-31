شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف فوهة بركان عملاقة من انفجار العصر الجليدى تقذف الطين والميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مستكشفو المحيطات في القطب الشمالي بركانًا تحت الماء يقذف الطين والميثان من داخل فوهة بركان أخرى أكبر، والتي ربما تكونت بعد انفجار كارثي في ​​نهاية العصر الجليدي الأخير.

واكتشف الباحثون ميزة غير عادية على الأرض على بعد حوالي 80 ميلاً (130 كيلومترًا) جنوب جزيرة بير النرويجية، أو بيورنويا، في بحر بارنتس والبركان الذي أطلق عليه الفريق اسم بركان بورياليس الطيني، هو الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في المياه النرويجية، وفقا لتقرير space.

وقال ستيفان بوينز، الأستاذ في جامعة القطب الشمالي في النرويج (جامعة ترومسو) والقائد المشارك للمعرفة المتقدمة بالميثان في القطب الشمالي (AKMA): "إن استكشاف قاع البحر واكتشاف تسربات غاز الميثان الجديد يشبه العثور على كنوز مخبأة الرحلة الاستكشافية وقال بوينز في بيان مترجم: "في كل مرة ننزل فيها إلى قاع البحر، نشعر بأننا بدأنا للتو في فهم التنوع الكبير والرائع لأنظمة التسرب هذه".

وبركان الطين البحري هو هيكل جيولوجي يتكون من طرد السوائل الموحلة والغاز، في الغالب الميثان.

ويبلغ قطر بركان بورياليس ما يقرب من 23 قدمًا (7 أمتار) ويبلغ ارتفاعه حوالي 8 أقدام (2.5 مترًا) في 7 مايو استخدم العلماء عربة جوالة يتم التحكم فيها عن بعد لالتقاط لقطات للحامل الصغير الذي ينبعث منه باستمرار سائل موحل، ويقول الباحثون إنه غني بالميثان، والميثان هو أحد الغازات الدفيئة القوية بمجرد وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض ويساهم في تغير المناخ.

ويقع البركان في منتصف حفرة أخرى أكبر بكثير يبلغ عرضها 984 قدمًا (300 مترًا) وعمقها 82 قدمًا (25 مترًا)، ويقع التكوين الاستثنائي على عمق 1312 قدمًا (400 متر) تحت سطح البحر ومن المحتمل أن يكون ناتجًا عن ثوران ميثان مفاجئ وهائل بعد العصر الجليدي الأخير منذ 18000 عام.

وقالت جوليانا بانييري، أستاذة الجيولوجيا في جامعة القطب الشمالي في النرويج وقائدة الحملة الاستكشافية في بيان: "إن رؤية ثوران بركاني تحت الماء في الوقت الفعلي يذكرني بمدى الحياة" لكوكبنا".

ووجد الباحثون أن جوانب البركان تعج بالحياة الحيوانية التي تتغذى على قشور الكربونات قشور معدنية تتشكل عندما تستهلك الكائنات الحية الدقيقة الميثان وتنتج البيكربونات كمنتج ثانوى.