شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محفظة جوجل تتيح لك إضافة تصاريح من خلال التقاط صورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقلق إذا كان متجرك أو صالة الألعاب الرياضية المفضلة لديك لا تحتوي على بطاقة عضوية رقمية ، حيث سيكون لديك قريبًا طريقة لإنشاء واحدة بنفسك، وستضيف Google Wallet قريبًا خيار حفظ بطاقات المرور إلى المحفظة عن طريق التقاط صورة للبطاقة طالما يوجد رمز شريطي أو رمز QR ، يمكنك تكراره على هاتف Android للراحة والنسخ الاحتياطي.

وتقوم Google أيضًا بمطابقة Apple في دعم المعرفات الرقمية اعتبارًا من اليوم ، ويمكن لسكان ولاية ماريلاند إضافة تراخيص القيادة وبطاقات الهوية الخاصة بهم إلى Wallet على أي جهاز باستخدام Android 8 أو أحدث، وسيكون لدى سكان أريزونا وكولورادو وجورجيا الخيار في الأشهر المقبلة، ويمكنك بالفعل استخدام معرفات Maryland لخطوط TSA PreCheck في بعض المطارات ، ولكن الترقية في وقت لاحق من هذا العام ستتيح لك استخدام المعرفات الرقمية للتحقق من الحسابات عبر الإنترنت أو حجز السيارات من خلال Turo

وتأتي بطاقات التأمين الصحي أيضًا إلى Wallet من خلال Humana في الولايات المتحدة وتطبيق HMRC التابع لحكومة المملكة المتحدة. نظرًا لأن هذه البطاقات تتضمن معلومات حساسة ، فسيتعين عليك التحقق من خلال تسجيل الدخول عبر الهاتف (مثل بصمة إصبعك) متى أردت استخدامها، و في وقت لاحق من هذا العام يمكنك إضافة شارات الشركة إلى Wallet، وفقا لتقرير engadget.

وسيكون لديك أيضًا طريقة للحصول على تصاريح المرور عبر تطبيق رسائل Google عند تمكين RCS ويمكنك تسجيل الوصول في رحلة طيران أو رحلة بالقطار باستخدام روبوت الدردشة والحصول على بطاقة Wallet بدون مغادرة التطبيق، وسيكون هذا متاحًا في البداية للمسافرين من خلال شركة تشغيل القطارات الإسبانية Renfe وكذلك الخطوط الجوية الفيتنامية ، بينما يمكن لـ gourmands حجز المطاعم من خلال منصات مثل TagMe.