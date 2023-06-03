تكنولوجيا: ASUS تطلق جهاز الحاسب المصغر ASUS ROG X PN42

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ASUS جهاز الحاسب المصغر ASUS ROG X PN42 الذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال مؤتمر CES للعام 2023.

يتوفر جهاز الحاسب المصغر ExpertCenter PN42 بمعالج إنتل N100 بعدد 4 من الأنوية، وتصميم بدون مراوح لخفض الضوضاء.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم صغير الحجم بأبعاد 127.5 في 132 في 57.6 مم، ويأتي بوزن أقل من 1 كجم، ويمكن لهذا الإصدار أن يوفر دعم لشاشات متعددة تصل إلى 3 شاشات في نفس الوقت.

وللإتصال يقدم جهاز الحاسب المصغر ASUS ROG X PN42 عدد 7 من منافذ USB والتي تتضمن منفذ USB C، ويضم الجهاز منفذ LAN بسرعة 2.5جيجابت في الثانية، و DP1.4، ومنفذ HDMI 2.0، ويمكن لهذه المواصفات أن تدعم إتصال اثنان من شاشات بدقة 4K.

أيضاً تم تعزيز جهاز الحاسب المصغر بتقنية الذكاء الإصطناعي ثنائي الإتجاه لدعم المستخدم في إجراء مكالمة صوتية واضحة عبر الإنترنت، ويمكن دعم الجهاز بحامل VESA لتثبيت جهاز الحاسب المصغر.

ويتضمن تصميم الجهاز شبكات في الجزء العلوي والجوانب لدعم تهوية الجهاز وتبديد الحرارة بشكل فعال، كما يضم الجهاز كرت شاشة UHD مدمجة وذاكرة عشوائية 16 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة M.2 PCIe SSD.

كما يدعم الجهاز تقنية البلوتوث 5.0، و Wi-Fi 6، ويضم ROG X Mini PN42 زر RGB للطاقة بإضاءة خلفية بالألوان التي تكشف عن حالة النظام.

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