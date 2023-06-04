شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: 76% من أجهزة آيباد تعمل بنظام iPadOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن أن 76% من جميع أجهزة آيباد التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل الآن بنظام iPadOS 16، الذي تم إصداره العام الماضي في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، يستخدم 18% من أجهزة iPad نظام التشغيل iPadOS 15، بينما لا تزال نسبة 6% المتبقية تعمل بنظام iPadOS 14 والإصدارات الأقدم من iPadOS.

معدل اعتماد iPadOS 16 طوال الوقت يصل إلى 71%

إذا قمنا بحساب أجهزة آيباد التي تم بيعها طوال الوقت، فإن 71 في المائة منها تعمل بنظام iPadOS 16، و 20 في المائة تعمل بنظام iPadOS 15، بينما تعمل أجهزة آيباد المتبقية بنسبة 9 في المائة على الإصدارات الأقدم من iPadOS.

آخر مرة كشفت فيها شركة آبل أن معدل التبني كان في فبراير ، وكان 50% من مستخدمي آيباد يستخدمون iPadOS 16 ، مما يعني أن النصف الباقي تم تحديثه إلى iPadOS 16 في الأشهر الأربعة الماضية.

حوالي 53 في المائة من مستخدمي طرازات iPad التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية كانوا يشغلون أيضًا أحدث نظام تشغيل.

وفي الوقت نفسه، كان 35 في المائة من المستخدمين يستخدمون iPadOS 15، وهو الآن بنسبة 20 في المائة ، و 13 في المائة يستخدمون iPadOS 14 أو إصدار سابق ، الآن بنسبة 9 في المائة.

كشفت شركة آبل أيضًا عن معدل تبني نظام التشغيل iOS ، والذي يبلغ 81% لنظام التشغيل iOS 16، في حين لا يزال 13% من أجهزة iPhone تعمل بنظام iOS 16، مقابل 6% فقط من الأجهزة تعمل على إصدارات أقدم.

بالنسبة لطرازات آيفون التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية، فإن 90 في المائة منها تعمل بنظام iOS 16، و 8 في المائة تعمل بنظام iOS 15، والباقي 2 في المائة منها تعمل بنظام iOS 14 أو أقدم.