شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتوقف عن إزالة الادعاءات الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتراجع موقع YouTube عن سياساته بشأن التضليل الانتخابي اعتبارًا من اليوم سيتوقف YouTube عن إزالة المحتوى الذي "يقدم ادعاءات كاذبة بأن عمليات احتيال أو أخطاء أو ثغرات واسعة النطاق حدثت في عام 2020 وغيرها من الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة"، وفقًا لمدونة ونقلًا عن theverge.

ويقول موقع YouTube إن "القدرة على مناقشة الأفكار السياسية علنًا، حتى تلك المثيرة للجدل أو المبنية على افتراضات غير مؤكدة، تعد جوهرية لمجتمع ديمقراطي فاعل - خاصة في خضم موسم الانتخابات".

وقدم YouTube لأول مرة سياسة التضليل الانتخابي في ديسمبر 2020، والتي منعت المستخدمين من نشر محتوى ينشر ادعاءات كاذبة حول نزاهة الانتخابات الأمريكية، وتقول المنصة إنها أزلت "آلاف" مقاطع الفيديو منذ تنفيذ السياسة.

ويقول موقع YouTube: "في البيئة الحالية، نجد أنه بينما تعمل إزالة هذا المحتوى على الحد من بعض المعلومات المضللة ، فقد يكون لها أيضًا تأثير غير مقصود يتمثل في تقليص الخطاب السياسي دون الحد بشكل ملموس من مخاطر العنف أو غيره من الأضرار الواقعية". "كما هو الحال مع أي تحديث لسياساتنا ، ناقشنا هذا التغيير بعناية."

على الرغم من أن YouTube ضغط للحد من انتشار المعلومات المضللة في وقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، إلا أن أساليبها لم تثبت دائمًا فعاليتها ، في حين وجدت دراسة أجريت في عام 2020 أن خوارزمية توصيات YouTube أظهرت بشكل متكرر مقاطع فيديو تشكك في نتائج الانتخابات للمستخدمين المتشككين ، وواجهت المنصة انتقادات لترك مقاطع فيديو بها ادعاءات انتخابية كاذبة، كما رفع موقع يوتيوب القيود التي فرضها على حساب دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من عكس السياسة ، يقول موقع YouTube إنه سيستمر في فرض القواعد التي تمنع المستخدمين من تثبيط الآخرين عن المشاركة في الانتخابات، كما ستتخذ إجراءات ضد المحتوى الذي يهدف إلى تضليل المستخدمين بشأن وقت التصويت أو مكانه أو متطلباته بالإضافة إلى المحتوى الذي يعترض على صحة التصويت عبر البريد، بالإضافة إلى ذلك يقول موقع YouTube إنه لا يزال يظهر بشكل بارز المحتوى من "مصادر موثوقة" فى نتائج البحث والتوصيات.