شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هناك فرصة بنسبة 50٪ أن يقضى الذكاء الاصطناعى على البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد أحد الخبراء، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن يقضي الذكاء الاصطناعى على البشرية، حيث أعطى ماكس تيجمارك، الفيزيائي وخبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تنبؤات مقلقة للغاية بشأن مستقبلنا على هذا الكوكب.

وفقًا للأكاديمي، أظهر التاريخ أن أذكى الأنواع على الأرض، البشر، هي المسؤولة عن موت الأنواع "الأقل خطورة"، مثل طائر الدودو، لذلك، عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر، يمكن أن ينتظرنا المصير نفسه بسهولة، وعلاوة على ذلك، لن نعرف متى سيحدث زوالنا على يد الذكاء الاصطناعي، لأن الأنواع الأقل ذكاءً ليس لديها وسيلة لمعرفة ذلك.

أدلى البروفيسور تيجمارك بتصريحات غير متفائلة خلال مقابلة أجرتها الإذاعة الوطنية السويدية إس في تي، وقال: "لقد تم بالفعل إبادة حوالي نصف جميع الأنواع الأخرى على الأرض من قبل البشر، لأننا كنا أكثر ذكاءً ، لم يكن لديهم سيطرة"، مضيفا "ما نحذر منه الآن هو أنه إذا فقدنا كبشر السيطرة على مجتمعنا لآلات أكثر ذكاءً منا، فيمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لنا".

ويعد البروفيسور تيجمارك هو أحد الموقعين على بيان نُشر هذا الأسبوع يحذر من خطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان: "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".

يعتقد بعض كبار العلماء في العالم أنه في المستقبل القريب، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أسلحة مستقلة أو روبوتات يمكن أن تقتل بتدخل بشري أو بدونه.

ولكن حتى برامج الذكاء الاصطناعي التي تبدو سلمية يمكن أن تتخذ قرارات قد تكون قاتلة للبشر إذا لم تتم برمجة التكنولوجيا بعناية كافية.

وحذر البروفيسور تيجمارك في عام 2018 من أن البشر قد يصبحون يومًا ما مستعبدين للآلات الذكية التي يصنعونها، حتى أنه ادعى في ذلك الوقت أن بعض زملائه قد يرحبون بانقراض الأنواع بواسطة الذكاء الاصطناعي، معتبرين إياهم أحفادنا الطبيعيين.