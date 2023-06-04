تكنولوجيا: مايكروسوفت ستقوم بإغلاق تطبيق Cortana المستقل لنظام Windows في أواخر عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مستند دعم جديد تم رصده بواسطة Windows Central لأول مرة، أعلنت مايكروسوفت أنها ستتوقف عن دعم تطبيق Cortana المستقل لنظام Windows في أواخر عام 2023.

أطلقت مايكروسوفت Cortana كمساعد صوتي لأجهزة Windows المحمولة في عام 2014. وكان من المفترض أن أنيكون هذا منافس للمساعد الصوتي Siri من أبل، و Alexa من أمازون، لكنه لم يحقق أبدًا مستوى تقديرهم وشعبيتهم.

وعلى مدار العام، قلصت مايكروسوفت خططها للمساعد الصوتي حتى أوقفت تطبيقات أندرويد و iOS في عام 2021. حتىأن الشركة أزالت التطبيق من أجهزة الشركات المصنعة الشريكة، مثل مكبرات الصوت الذكية. وبالنسبة لنظام التشغيلWindows، على وجه الخصوص، غيرت مايكروسوفت حالتها كمساعد رقمي وأدخلته في تطبيق خاص بها لأجهزةالكمبيوتر. وهذا هو التطبيق الذي نودعه بحلول نهاية العام.

وخلال الاعلان، أشارت مايكروسوفت إلى أنه سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى “ميزات الإنتاجية القوية علىWindows و Edge، والتي زادت من قدرات الذكاء الاصطناعي“. وذكرت الشركة على وجه التحديد Bing الجديد الذي يتمتشغيله الآن بواسطة تقنية GPT-4 الخاصة بـ OpenAI.



قدمت مايكروسوفت أداة Microsoft 365 Copilot التي يمكنها إنشاء محتوى داخل تطبيقات Office مع مطالباتتستند إلى النص في مارس. ثم في أواخر شهر مايو، كشفت الشركة في مؤتمر مطوري Build أنها تجعل الذكاءالاصطناعي جزءًا متكاملاً بعمق من Windows 11 من خلال وضع أداة Copilot في الشريط الجانبي للمنصة.

يمكن للمستخدمين أن يطلبوا منه أداء المهام داخل نظام التشغيل؟ مثل تغيير خلفية الكمبيوتر، أو حتى تحرير الصوروتلخيص المستندات، دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات أو البحث عن إعدادات معينة. وعلى الأرجح، فإن عدد قليل جدًا منالأشخاص سيفقدون Cortana.

ويمكن لأولئك الذين يستخدمون المساعد الانتقال إلى استخدام Copilot، والذي سيكون متاحًا كإصدار معاينة لنظامWindows 11 بدءًا من هذا الشهر.

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