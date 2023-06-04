تكنولوجيا: سامسونج تعالج مشكلة تمويه الكاميرا على هواتف Galaxy S23 و +Galaxy S23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سامسونج مؤخرًا أنها ستعالج مشكلة ضبابية الكاميرا التي يعاني منها بعض مستخدمي Galaxy S23 وGalaxy S23 +.

فمنذ إطلاق الهواتف في وقت سابق من هذا العام، أبلغ المستخدمون عن مشكلة في التعتيم في مناطقمعينة من الصور الملتقطة بالكاميرا الرئيسية، وغالبًا ما يشار إليها باسم مشكلة “banana blur”.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن سبب المشكلة هو الفتحة الأوسع للكاميرا الأساسية. وأوضحت الشركة أن الفتحة الساطعة والمفيدة للتصوير في الإضاءة المنخفضة، يمكن أن تؤدي إلى تركيز انتقائي ملحوظ وتجعل الخلفية تبدو ضبابية في اللقطات القريبة.

ومع ذلك، يعمل مهندسو سامسونج بنشاط على إيجاد حل، ومن المتوقع أن يؤدي تحديث البرنامج القادم إلى التخفيف منحدة المشكلة.

وفي غضون ذلك، قدمت سامسونج بعض الاقتراحات لتقليل حدوث المشكلة. فهي تنصح المستخدمون بالتراجع عن الموضوع إذا كان على بعد 30 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا. كما انها تقترح إمساك الهاتف عموديًا، وليس أفقيًا أو غير مباشر.

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