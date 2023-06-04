شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا لموظفى فيس بوك: حان الوقت للعودة إلى المكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبرت Meta، الشركة التي تمتلك Facebook وInstagram وWhatsApp، الموظفين بضرورة العودة إلى المكتب في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وبحسب موقع tOI الهندى، ففي يونيو 2021، وسعت Meta سياسة العمل عن بعد لتشمل جميع الموظفين بدوام كامل وسط الوباء، بعد ذلك بعامين، أخبر ميتا الموظفين أنه يجب عليهم القدوم إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من سبتمبر، وفقًا للمعلومات.

ثم قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إن الشركة تعلمت خلال جائحة كوفيد أنه يمكن إنجاز العمل بشكل فعال من أي مكان، وقال زوكربيرج في ذلك الوقت: "يمكن إنجاز العمل الجيد في أي مكان، وأنا أكثر تفاؤلاً بأن العمل عن بُعد على نطاق واسع ممكن، لا سيما مع استمرار تحسن وجود الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي".

وبعد الوباء، تبنت الشركة نهجًا جديدًا عندما تم رفع القيود، وكلفت الشركة المديرين بتحديد ما إذا كان يجب على الموظفين في فرقهم العمل في الموقع أو عن بُعد، وفي شهر مارس، اقترح زوكربيرج أن يتم تحديث سياسة Meta بسبب تحليل داخلي كشف أن المهندسين الشخصيين أكثر إنتاجية.

وقال زوكربيرج: "يشير تحليلنا المبكر لبيانات الأداء إلى أن المهندسين الذين انضموا إلى Meta شخصيًا ثم انتقلوا إلى جهاز التحكم عن بعد أو ظلوا شخصيًا كان أداؤهم أفضل في المتوسط من الأشخاص الذين انضموا عن بُعد"، وأضاف أيضًا: "يُظهر هذا التحليل أيضًا أن المهندسين في وقت مبكر من حياتهم المهنية يؤدون أداءً أفضل في المتوسط عندما يعملون وجهًا لوجه مع زملائهم في الفريق على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع".

ولا يتأثر الموظفون الذين يعملون عن بُعد على أساس دائم بآخر تغيير في السياسة، فيما قال متحدث باسم Meta في بيان: "نحن ملتزمون بالعمل الموزع، ونحن واثقون من أن الناس يمكن أن يحدثوا تأثيرًا مفيدًا سواء من المكتب أو في المنزل"، "نحن ملتزمون أيضًا بالتحسين المستمر لنموذجنا لتعزيز التعاون والعلاقات والثقافة اللازمة للموظفين للقيام بعملهم على أفضل وجه."

وفي الشهر الماضي، نفذت Meta الجولة الثانية من تسريح العمال، حيث فصلت حوالي 21000 موظف، يأتي هذا بعد التسريح الأولي للعمال عندما تخلت الشركة عن 11000 موظف بينما كانت الشركة تستعد لـ"عام الكفاءة".