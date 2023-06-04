تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن جهاز التلفاز الذكي Envision X بتقنية Dolby Atmos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن جهاز التلفاز الذكي Envision X الذي ينطلق بشاشة Quantum-Glow OLED، وتقنية Dolby Atmos في الصوتيات.

تتوفر أجهزة تلفاز Envision X الذكية بحجم 55 و65 إنش بشاشة QLED، وتقنية Quantum-Glow التي تدعم تمكين جودة صورة أعلى، كما تدعم الأجهزة تقنية Dolby Vision، وتتيح الشاشة إنتاج ألوان حتى 1.07 مليار لون.

وتقدم أجهزة Envision X حتى 6 من أنماط الصورة، التي تدعم المستخدم في ضبط إعدادات العرض وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

وفي نظام الصوتيات تقدم موتورولا جهاز التلفاز الذكي Envision X بصوتيات 3D، مع دعم تقنية Dolby Atmos، مع دعم نمط لصوت سينمائي مذهل، وbass قوي، مع 4 من الأنماط الصوتية للإختيار من بينها وضبط إعدادات الصوتيات.

أيضاً يضم جهاز التلفاز الذكي نظام Google TV، لدعم المستخدم بميزة الوصول إلى قاعدة كبيرة من المحتوى والتطبيقات، بينما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على جمع المحتوى المفضل للمستخدم بتقنية التعلم الآلي.

ويمكن التحكم في النظام بالأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل الرقمي، أيضاً يمكن التحكم في تشغيل أجهزة Envision X بإستخدام الهواتف الذكية.

كما يدعم جهاز Envision X معالج MediaTek رباعي الأنوية، كما يأتي بكرت شاشة مدمج، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.

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