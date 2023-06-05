شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن نظام التشغيل macOS Sonoma .. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل النقاب عن macOS Sonoma ، أحدث إصدار من نظام تشغيل سطح المكتب الخاص بها ، على خشبة المسرح في WWDC 2023، و تتمثل الميزات الرئيسية في دعم عناصر واجهة المستخدم على سطح المكتب ، بالإضافة إلى شاشات التوقف الجوية الجديدة التي يمكن استخدامها كخلفية للشاشة.

و استنادًا إلى استراتيجية إصدار أبل في السنوات السابقة ، يجب أن يكون التحديث - المعروف أيضًا باسم macOS 14 - متاحًا في الإصدار التجريبي للمطورين قريبًا ، وكإصدار تجريبي عام في الأسابيع المقبلة، كما أن التوفر العام متوقع في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن سحب الأدوات من مركز الإشعارات إلى سطح المكتب أو يمكن استيرادها بشكل فعال من iPhone إذا كان الجهاز على نفس شبكة Wi-Fi. يمكن أن تكون تفاعلية ، مع عرض توضيحي واحد يوضح كيف يمكنك التحكم في مركبة متصلة من عنصر واجهة سطح المكتب الخاص بها ، وهي مصممة لتتلاشى في الخلفية عند فتح نافذة.

وهناك أيضًا "وضع ألعاب" جديد لنظام التشغيل Mac تم تصميمه لإعطاء الأولوية لوصول الألعاب إلى موارد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ، بالإضافة إلى تقليل وقت الاستجابة لوحدات تحكم AirPods و Xbox و PlayStation المتصلة، وتقول أبل أن الوضع يعمل مع جميع العناوين على نظام التشغيل. لتأكيد التزامها بالألعاب على جهاز Mac ، طلبت شركة أبل من مطور الألعاب Hideo Kojima الظهور أثناء البث للإعلان عن وصول Death Stranding Director's Cut إلى macOS.

وتحصل مؤتمرات الفيديو أيضًا على بعض التحسينات ، مع ميزة Presenter Overlay التي تتيح لك إظهار المستندات أو سطح المكتب خلفك بينما يظل وجهك أمام الكاميرا. إلى جانب مجموعة تأثيرات الواقع المعزز التي يمكن تفعيلها أثناء المكالمات ، يمكن استخدام هذه الميزات على ما يبدو عبر أي تطبيق مؤتمرات فيديو.

وستقدم Sonoma أيضًا تحديثات لمتصفح الويب Safari من أبل. يمكن أن تعمل تطبيقات الويب الآن مثل تطبيقات macOS العادية ، مع دعم للإشعارات والقدرة على تثبيتها في قفص الاتهام الخاص بك. هناك دعم للملفات الشخصية حتى تتمكن من تخصيص تجربة Safari اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدمها للعمل أو بصفتك الشخصية ، وقد تم الآن تصميم نوافذ التصفح الخاصة عندما لا تستخدمها. تهدف أبل أيضًا إلى تسهيل مشاركة مفاتيح المرور وكلمات المرور بأمان عبر iCloud Keychain.

بالإضافة إلى التحديثات الخاصة بـ macOS ، تقول أبل إن العديد من الترقيات التي تم الإعلان عنها لنظام iOS 17 ستكون متاحة أيضًا لنظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بها. يتضمن ذلك ميزة نص تنبؤي محسّنة ، والقدرة على استدعاء Siri دون نطق كلمة "مرحبًا" أولاً ، ووظيفة الملصق المحسّنة.