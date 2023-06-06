تكنولوجيا: ابل تعلن عن نظارة Vision Pro للواقع المختلط بسعر 3499 دولار #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن أول نظارة للواقع المختلط من الشركة Vision Pro التي تنطلق بسعر 3499 دولار.

شغلت نظارة ابل للواقع المختلط العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف عملاق التكنولوجيا عن النظارة بشكل رسمي في WWDC 2023.

وتأتي نظارة Vision Pro بتجربة تجمع بين الواقع المعزز والواقع الإفتراضي، كما تعمل نظارة Vision Pro بشكل مستقل، بتصميم مبتكر لا يتطلب أدوات تحكم مخصصة، حيث يدعم النظارة مجموعة من المستشعرات الداخلية والخارجية، مع كاميرات تقدم تجربة متكاملة للواقع المختلط.

ومن المقرر أن تدعم نظارة ابل للواقع المختلط الإدخال الصوتي، والإيماءات بتحريك اليد والعين، وتستخدم ابل ميزة تعرف ب” EyeSight” في هذا الإصدار والتي تعمل على إستخدام التصميم المنحني لشاشة النظارة لدعم الأخرين برؤية ردود أفعال المستخدم أثناء إرتداء النظارة.

ولقد صممت Vision Pro بتصميم خفيف جداً مخصص من سبائك الألومنيوم، ويعمل التاج الرقمي على تخصيص مستوى التجربة المفضلة في الواقع المختلط.

ويتوفر طوق الرأس في نظارة الواقع المختلط بثلاثة من الأحجام في الوقت الراهن لتتوافق مع الأحجام المختلفة للرأس، مع تصميم ناعم يدعم المستخدم بتجربة مريحة، أيضاً تتميز النظارة بنظام صوتي في الجانبين لدعم المستخدم بتجربة صوتية spatial.

ولدعم النظارة بتصميم أخف تقدم ابل Vision Pro ببطارية خارجية التي تتصل بالنظارة عبر سلك، وفي التجربة البصرية تقدم ابل نظارة Vision Pro بشاشة micro-OLED مزدوجة بدقة 4K، والتي تدعم 23 مليون بيكسل.

أيضاً تتضمن النظارة كاميرات IR، وإضاءة LED، وتتضمن النظارة في الجزء الداخلي مستشعر كاميرة LiDAR ومستشعرات تقليدية، وتعمل النظارة بنظام visionOS، والذي يتوافق مع شريحة R1 الجديدة من ابل، ومعالج M2 لدعم المستخدم بإستجابة سريعة.

يمكن للنظارة أيضاً أن تدعم المستخدم في التطبيقات التقليدية مثل Safari مع ميزة التفاعل مع العالم الواقعي في نفس الوقت، ولقد أكدت ابل على إنشاء إصدار خاص من التطبيقات في متجر ابل لنظارة الواقع المختلط.

كما أوضحت ابل أن نظارة Vision Pro صممت للإستخدام في محيط المنزل، إلا أنها ستقدم دعم جيد للمستخدم عند إستخدام مع بعض التطبيقات مثل FaceTime في الخارج.

أيضاً تتكامل Vision Pro مع لوحة مفاتيح Magic، ولوحة التتبع لدعم المستخدم بتجربة متكاملة تحاكي أجهزة الحاسب، كما تضم النظارة أول كاميرة 3D لدعم إلتقاط صور بتفاصيل عمق أكثر.

يمكنك أيضاً إستخدام النظارة لمشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية، حيث تتضمن النظارة وضع مخصص لمحتوى الفيديو، يعمل على عرض المحتوى على شاشة إفتراضية بإتساع 100 قدم، كما تدعم النظارة أكثر من 100 لعبة من عناوين Apple Arcade، ويمكن للنظارة أن تدعم التشغيل مع أجهزة PS5 أو Xbox.

ومن المقرر أن توفر ابل نظارة الواقع المختلط Vision Pro في بداية العام المقبل، على أن تقدم ابل النظارة بسعر 3499 دولار.

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