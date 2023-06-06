شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Journal تطبيق جديد من أبل للمساعدة في بدء عادات المذكرات اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى Apple تطبيق مذكرات جديد على أجهزة iOS، يُسمى التطبيق ببساطة "دفتر اليومية" أوJournal ، ويهدف التطبيق إلى مساعدتك في متابعة اللحظات اليومية التي قد ترغب في تذكرها أو التفكير فيها بأي طريقة أخرى، حيث تم تعيين التطبيق لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام بعد طرح iOS 17.

وبحسب تقارير سابقة فقد تم الإشارة إلى التطبيق في أبريل من قبل صحيفة وول ستريت جورنال ، والتي قارنته بـ Day One ، وهو تطبيق دفتر يوميات كان شائعًا لأكثر من عقد من الزمان، لكن تطبيق Apple's Journal يمكن أن يكون أقوى بكثير من العروض المقدمة من مطوري الطرف الثالث.

وبالإضافة إلى تقديم واجهة تشبه المذكرات حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الملاحظات حول يومهم ، سيسمح التطبيق أيضًا للأشخاص بمراقبة أنشطتهم اليومية بسهولة. نظرًا لأن التطبيق يمكنه سحب التفاصيل من التطبيقات الأخرى ، مثل الرسائل والبودكاست ، يمكنه تلقائيًا اقتراح لحظات قد ترغب في زيارتها مرة أخرى.

وقد تؤدي هذه الأنواع من عمليات الدمج إلى إثارة مخاوف تتعلق بالخصوصية ، لكن الشركة قالت إنها أنشأت التطبيق مع مراعاة خصوصية المستخدمين، التطبيق مشفر من طرف إلى طرف ، مع تخزين جميع المعلومات محليًا على أجهزة المستخدمين.