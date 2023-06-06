تكنولوجيا: نظارة ابل Vision Pro تأتي بميزة التسجيل للدخول عبر مسح عين المستخدم #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجلب نظارة ابل للواقع المختلط آلية جديدة لتسجيل الدخول في نظام Vision Pro، وذلك عبر “Optic ID” التي تدعم مسح عين المستخدم لتسجيل الدخول.

تقدم ابل نظارة Vision Pro بمعايير جديدة لحماية المستخدم، والتي ترتكز على Optic ID الذي يعمل على مسح قزحية عين المستخدم لتعزيز معايير الحماية عند التسجيل في نظام النظارة.

ومن خلال نظام Optic ID يمكن مسح عين المستخدم بضوء LED غير مرئي، والذي يعمل على مطابقة عين المستخدم مع التفاصيل المسجلة مسبقاً في النظام لتسجيل الدخول.

أيضاً إلى جانب دعم التسجيل في النظام عبر “Optic ID” سيتاح للمستخدم إجراء عمليات الشراء في App Store أو عبر Apple Pay.

وتؤكد ابل على أن بيانات عين المستخدم ستكون مشفرة بأعلى معايير الحماية والآمان في Enclave في نظارة ابل، أيضاً لن تكون هذه التقنية متاحة للتطبيقات على غرار Face ID و Touch ID، أيضاً لن يتوفر صورة فعلية لهذه التقنية، أو أي تفاصيل تتيح إختراق بيانات المستخدم.

من جانب أخر تقدم ابل وسائل أخرى لتعزيز خصوصية المستخدم في نظارة Vision Pro، حيث لن يتاح لشركة ابل أيضاً الوصول لبيانات العين، على أن تتم معالجة البيانات الخاصة بالمستشعرات والكاميرات داخل نظام النظارة.

أيضاً عند بدء المستخدم تسجيل فيديو أو إلتقاط صور بالنظارة سيتوفر مؤشر لتنبيه الأشخاص الأخرين لبدء التصوير لتفادي المشاكل التي مرت بها نظارة جوجل الذكية.

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