شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 19٪ فقط من بين 2000 شخص استخدموا ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر
كتب محللو مورجان ستانلي: "من المهم أن يضع المستثمرون في اعتبارهم كم هو مبكر الحديث عن هذا الأمر".
يستخدم الأشخاص في الغالب خدمات chatbot للتعرف على موضوع جديد، ولعل أنماط الاستخدام التي يمكن تحقيق الدخل منها أبعد من ذلك.
يعد البحث عن منتجات جديدة ومقارنة الأسعار والتسوق من الاستخدامات الشائعة بين المستخدمين الأوائل، والتي قال مورجان ستانلي إنها يمكن أن تترجم إلى عائدات الإعلانات.
يمكن أن يؤدي تأثير الذكاء الاصطناعي على التجارة الإلكترونية والسفر إلى زيادة الإيرادات حيث تستثمر الشركات عمليات البحث والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فعند التسوق عبر الإنترنت، قال 56٪ من المشاركين أنهم بدأوا باستخدام بحث Google أو YouTube أو Bard.
كانت أبحاث السفر عبر الإنترنت أكثر انقسامًا بين Google وخدمات السفر مثل Expedia و Bookings، ويبدأ 37٪ من أبحاث السفر باستخدام Google، مقارنة بـ 33٪ من عمليات البحث التي تبدأ على مواقع السفر.
قالت مؤسسة مورجان ستانلى، إن Google يمكن أن تحافظ على ميزتها من خلال "عرض بحث السفر الأكثر شمولاً وتخصيصًا"، والذي تلتقطه الشركة بالفعل من خلال نتائج البحث التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى AI و Bard.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز