الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول عن فيديو خيانة زوجها: لماذا لا تصدقون ما ترونه؟

سُئلت النجمة التركية نسليهان_أتاغول عن الفيديو والصور التي انشرت عن زوجها قادير دوغلو الذي خانها مع امرأة أخرى.

لم تتجاهل نسليهان السؤال الذي طرح عليها في المؤتمر الصحافي، وردت بعصبية: (لماذا أنت فضولي بشأن هذا؟ لماذا لا تصدق ما تراه؟ هذا مثير للإعجاب حقًا؟ اننا معاً)

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نسليهان لم تكمل كلامها فقاطعها زوجها وقال:

(بإختصار هذه مسألة شخصية بيني وبين زوجتي. على الناس ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه في الأخبار وأن حياته الشخصية لا ينبغي أن تكون موضوعًا للنقاش)

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واقترح قادير أنه إذا أراد الناس طرح أسئلة حول حياته الشخصية، فعليهم أن يفعلوا ذلك بطريقة محترمة ومراعية. كما تساءل عن سبب عدم تأثير الشائعات والتقارير حول حياته الشخصية على المرأة التي طرحت السؤال بنفس الطريقة التي أثرت بها على أسرته.

وكانت التقطت عدسات كاميرات الصحافيين في تركيا صورًا للممثل التركي قادير أوغلو يغمر فتاة مجهولة ويقبلها في نادٍ ليلي.

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