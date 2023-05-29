انت الان تتابع خبر القضاء والنزاهة النيابية يبحثان مكافحة الفساد الاداري والمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان أستقبل رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، زياد الجنابي واعضاء اللجنة، كلاً من النائب عالية نصيف والنائب عبد الامير المياحي والنائب سروة عبد الواحد والنائب عبد الرحيم الشمري".



وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء بحث معهم التعاون بين القضاء والجهات الرقابية المختصة بموضوع النزاهة في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي".