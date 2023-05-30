انت الان تتابع خبر من 8 صباحا الى 12 ليلا.. تمديد ساعات العمل في مرور النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير الشؤون الداخلية والامن قام بزيارة مديرية مرور النجف الاشرف لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية بأن يكون دوام المرور طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة"، موجهاً بأن "يكون الدوام مسائي حتى الساعة 12 ليلا من أجل إنجاز معاملات المواطنين التي تأخرت بعد 16نيسان ولغاية الأسبوع الماضي".وأشارت الى ان "السبب الرئيسي لتأخير المعاملات هو الإشارة ضعيفة أو شبه معدومة مما سبب تراكم عدد كبير من المعاملات غير المنجزة الخاصة بنقل الملكية أو الاعتراف الأولي والنهائي وصرف إجازات السوق".

وأضافت : "تم التنسيق مع مدير المرور ومدير المجمع حول العمل ووجهنا الضباط ومنتسبين الشؤون الداخلية والامن لمساعدة ومساندة الأخوة في دائر المرور بسب الخلل في الإشارة ومراجعة إعداد كبيرة من المواطنين خلال الفترة الماضية".

