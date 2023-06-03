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باريس يسعى لـ"صفقة تأريخية".. بايرن يُعقدها

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457863-638213356409061852.jpg

2023-06-02 | 22:45

باريس يسعى لـ"صفقة تأريخية".. بايرن يُعقدها

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن صعوبة ظفر نادي باريس سان جيرمان بتوقيع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز هذا الصيف، في ظل ارتباطه بعقد مع بايرن ميونخ حتى العام المقبل.
وأشارت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى عزم النادي الألماني تضييق الخناق على سان جيرمان، من خلال طلب مقابل ضخم نظير التخلي عن اللاعب.

وأضافت: "إدارة بايرن تخطط لطلب ما يزيد على 60 مليون يورو نظير بيع أغلى لاعب في تاريخ النادي، رغم تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده".


وينتهي تعاقد صاحب ال(27 عاما) مع النادي البافاري في صيف 2024، علما بأنه انضم للفريق صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة كلفت خزينة البايرن 80 مليون يورو، ليكون أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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