اعتراف نادر.. زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو مستحيل قبل نهاية الحرب مع روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما تطالب به كييف بإصرار، هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأستوني الا كاريس، قال زيلينسكي إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضواً في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لاننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

ويعد هذا التصريح هو "اعتراف نادر" من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الهجوم الروسي لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس الماضي، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلاً إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.

وتقول صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن "الناتو"، الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يُبقي الغموض حول الجدول الزمني، حيث أن دخول كييف إلى حلف شمال الأطلسي "قد يسبّب تصعيداً في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطاً أحمر."

والجمعة، أكد الكرملين أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيتسبب في مشاكل لسنوات طويلة قادمة، وهي قضية قال إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تتفهمها، لكن الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار التحالف.

ورداً على سؤال حول مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "نأسف أن نقول إن هذا يشير إلى عدم استعداد كييف وعدم رغبتها وعدم قدرة نظامها على حل المشكلات الحالية على طاولة المفاوضات".

وتابع بيسكوف: "عضوية أوكرانيا في الحلف هي بالطبع من الأسباب الأساسية لإثارة القلاقل وسيترتب على ذلك مشكلة محتملة لسنوات طويلة مقبلة".

وأشار إلى أنه من الغريب "أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدرك الأمر على نحو كاف. ولكن للأسف أن واشنطن هي التي تحدد المسار في حلف شمال الأطلسي. والاتحاد الأوروبي ما هو إلا أداة طائعة ضمن تلك الأوركسترا".