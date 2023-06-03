شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يوقع اليوم السبت على مشروع قانون سقف الدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيوقع يوم السبت على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وبعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو/حزيران الجاري.

وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يعلق العمل بسقف الدين العام إلى غاية سنة 2025.

ويبعد هذا القانون شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. في المقابل، يفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.

كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.