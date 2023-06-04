شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كما كان منتظرا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، تشكيلة حكومته الجديدة، في نهاية يوم طويل من مراسم تنصيبه وتأدية اليمين الدستورية.

وقبيل إعلان حكومته، قال الرئيس التركي "إرادة الشعب انعكست بشكل ديمقراطي في 14 و28 مايو/أيار الماضي وأشكر جميع مواطنينا الذين توجّهوا إلى صناديق الاقتراع".

وفي توزيعة الحقائب، عين الرئيس التركي، رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وزيرا للخارجية بدلا من مولود جاويش أوغلو.

كما عين ياشار غولر، وزيرا للدفاع، وجودت يلماز، نائبا لرئيس الجمهورية.

وعين الرئيس التركي كذلك، محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة.

وحظى شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وتعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

وأعلن الرئيس أردوغان، أن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل.



- نائب الرئيس: جودت يلماز

- وزير العدل: يلماز طونج

- وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهي نور أوزدمير غوكطاش

- وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان

- وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي: محمد أوزهسكي

- وزير الخارجية: هاكان فيدان

- وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

- وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

- وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

- وزير الداخلية: علي يرلي قايا

- وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

- وزير التربية والتعليم: يوسف تكين

- وزير الدفاع: يشار غولر

- وزير الصحة: فخر الدين قوجة

- وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قاجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يوماقلي

- وزير التجارة: عمر بولاط

- وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو