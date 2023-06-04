شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم كبير للفلسطينيين.. دولة الإمارات تساهم بـ20 مليون دولار لـ "أونروا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعم لا ينقطع من دولة الإمارات للشعب الفلسطيني، على كل المستويات، وفي كل المحافل الدولية والمنظمات الدولية.

آخره، ما أعلنت عنه دولة الإمارات، السبت، عبر المساهمة بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.



تلك الوكالة التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ويتم تمويلها بالكامل تقريبًا من خلال مساهمات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

‎الإعلان عن المساهمة جاء عبر السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

وأكدت السفيرة لانا زكي نسيبة أن "مساهمة دولة الإمارات لأونروا سيتم صرفها للمنظمة خلال العامين المقبلين".

وأضافت أن "الأونروا تواجه تحديات جسيمة، حيث إن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان، لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".

وتابعت: " تلعب الأونروا دورًا محوريًا في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

يذكر أن دولة الإمارات قبل إعلانها عن مساهمة اليوم، كانت قد قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أمريكي، منها 119.3 مليون دولار من خلال الأونروا.

‎وكانت الوكالة قد تأسست في 8 ديسمبر/كانون الأول من عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302).

وخلال بيان سابق، عبرت "الأونروا" عن امتنانها لـ "السخاء الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحمل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا لوحدهم".

وأكدت أن "دولة الإمارات تؤكد مرة أخرى التزامها بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للأرواح التي تقدمها الوكالة لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "دولة الإمارات تعد شريكا قيما وموثوقا للوكالة، وهي واحدة من جهات مانحة قليلة ومختارة أدى دعمها العادي على مر العقود إلى المساهمة في مقدرة الوكالة القيام بمهام ولايتها".