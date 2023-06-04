انت الان تتابع خبر الجزائر.. العثور على جثث أربعة اشخاص جرفتها السيول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني في بيان إنه "تم صبيحة اليوم الأحد، العثور على جثة مفقود، ثم العثور على جثتين، وأشار إلى أنّ الجثة الأولى تعود لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، وينحدر من قرية سيدي ميمون بلدية عين السلطان دائرة "أولاد إبراهيم". حيث تم العثور عليه بمنطقة الرفافسة التابعة لبلدية عوف دائرة معسكر".



وأضاف: "تم العثور على الضحية الثانية البالغ من العمر 37 سنة، وينحدر من منطقة بخالد بلدية "أولاد إبراهيم" وذلك في منطقة حشاد قرية خريشفة بلدية "أولاد إبراهيم". كما تم العثور على جثّة الفتاة البالغة من العمر 17 سنة".

