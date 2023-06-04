انت الان تتابع خبر 50 إصابة و6 وفيات.. ذي قار تكشف إحصائية الإصابات بالحمى النزفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دكتور حيدر حنتوش مدير شعبة الامراض الانتقالية في صحة ذي في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظة ذي قار سجلت 50 إصابة و6 حالات وفاة جراء الحمة النزفية منذ انتشار المرض ولغاية تاريخ اليوم 4/6/2023".



وأضاف، ان "صحة المحافظة مستمرة في نشر التوعية بين المواطنين لتجنب الإصابة بهذا المرض من خلال الحملات التثقيفية والتفتيشية على مناطق تربية المواشي ومحلات القصابة".

