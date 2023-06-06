انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مباشرة منظومات قتالية حاملة لصواريخ نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للوزارة: "في إقليم ألتاي خرجت لتنفيذ دوريات قتالية، منظومات يارس المتحركة الحاملة لصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات".

وذكرت الوزارة أن "عناصر طواقم المنظومات الصاروخية سيتدربون خلال ذلك، على تنفيذ المهام القتالية، بما في ذلك القيام بمناورات مكثفة على طرق الدوريات القتالية الوعرة وغير المعبدة".



ووفقا للبيان، ستقطع الدوريات الصاروخية، مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وسيتدرب العناصر خلال ذلك على نشر القطع القتالية والمعدات الهندسية في المواقع الميدانية ومن ثم تغيير هذه المواقع وتنظيم التمويه وأعمال الحراسة والتدرب على مكافحة مجموعات الاستطلاع والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أنه "في إطار أعمال المناورة، ستنتشر القطع الصاروخية والوحدات الفرعية في مناطق الغابات من أجل زيادة سرية تواجدها".

