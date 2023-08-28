انت الان تتابع خبر فيديو يُثير الجدل لكائن فضائي يتجول بأحد المدن الأمريكية.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المرفق مفبرك وغير صحيح، إذ أن المقطع يعود للترويج عن فيلم خيال علمي في مدينة نيويورك يدعى جولز (JULES) تم انتاجه عام 2023، ويتحدث الفيلم عن هبوط مركبة فضائية داخل حديقة منزل لرجل مسن، والشخصية الظاهرة في المقاطع المتداولة هي تجسيد لشخصية الفضائي داخل الفيلم".