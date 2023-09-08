انت الان تتابع خبر ابراهيم الشبالي في السجن بالأمارات.. تعرف على حقيقة الصورة المتداولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المرفقة مفبركة، النسخة الأصلية منها تُظهر الداعية السعودي (سلمان العودة) في السجن، والتي سبق أن تم تداولها بعد قيام السلطات السعودية باعتقاله عام 2017. تم التعديل عليها بإضافة صورة لوجه الشبالي لتظهر الصورة بالشكل المفبرك الذي تم تداولها به".

أما بشأن خبر اعتقال الشبالي، فكانت وسائل إعلام قد تحدثت مؤخراً عن قيام السلطات الاماراتية باعتقاله وايداعه في مركز شرطة أبو ظبي، بسبب مضايقة أحد شيوخها خلال معرض دولي لأسلحة الصيد تم إقامته في الإمارات.

وبحسب المعلومات الواردة من هناك، ومن مدونين مقربين من الشاعر المذكور، فإن امارة أبو ظبي أقامت معرضاً دولياً لأسلحة الصيد، وأثناء وجود ابراهيم الشبالي في المعرض، جاء أحد مشايخ الامارات ترافقه وفود من عدة دول.

واثناء حديث الشيخ للوفود، ذهب ابراهيم الشبالي إلى الشيخ وقال بصوتِ عال: "ياا شييخ يااا شيخ اريد ان القي عليك قصيدة"، ومن ثم اعتقلته حماية الشيخ بتهمة الازعاج وقطع حديث الشيخ أمام الضيوف وتم إيداعه في سجن مديرية شرطة أبو ظبي.